«МЮ» интересен Бробби. Тен Хаг созванивался с форвардом «Лейпцига», знакомым ему по «Аяксу»

Нападающий Брайан Бробби может покинуть «Лейпциг» и продолжить карьеру в .

Как сообщает Bild, все шло к тому, что футболист вернется в «Аякс», из которого он ушел свободным агентом в 2021 году, однако интерес к 20-летнему игроку стал проявлять .

Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет снова поработать с соотечественником, и они уже обсуждали такую возможность по телефону.

согласится продать форварда не менее чем за 15 млн евро.

В Бундеслиге за 9 игр прошлого сезона Бробби голов не забил, а после перехода в на правах аренды отметился 7 мячами за 11 встреч в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.