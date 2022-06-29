«МЮ» предложил 40 млн евро «Аяксу» за Лисандро. Он может играть на трех позициях

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.
По информации журналиста TyC Sports Эрнана Систо, английский клуб предложил 40 млн евро за игрока сборной Аргентины. Аналогичную сумму за футболиста предложил «Арсенал».
Сообщалось, что «Аякс» оценивает Лисандро в 45-50 млн фунтов (52-57 млн евро).
Отметим, что 24-летний Мартинес – универсальный игрок. Он может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне.
В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо