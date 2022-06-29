«МЮ» предложил 40 млн евро «Аяксу» за Лисандро. Он может играть на трех позициях

работает над трансфером защитника «Аякса» .

По информации журналиста TyC Sports Эрнана Систо, английский клуб предложил 40 млн евро за игрока сборной Аргентины. Аналогичную сумму за футболиста предложил «Арсенал».

Сообщалось, что «Аякс» оценивает Лисандро в 45-50 млн фунтов (52-57 млн евро).

Отметим, что 24-летний Мартинес – универсальный игрок. Он может сыграть в центре обороны, на левом фланге защиты и в опорной зоне.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо