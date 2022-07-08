Йович пройдет медосмотр в «Фиорентине» сегодня. Форвард «Реала» подпишет контракт по схеме «2+1»

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Форвард «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину».

Сегодня 24-летний игрок сборной Сербии пройдет медосмотр в клубе из Флоренции, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Йович подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2+1». В первые два сезона он будет получать 2,5 млн евро в год, на третий сезон предусмотрена зарплата в размере 5 млн.

Ранее стало известно, что Йович перейдет в «Фиорентину» бесплатно, несмотря на действующее соглашение с «Реалом» до 2025 года. При этом мадридцы получат 50% от суммы перепродажи нападающего.

Статистика Йовича – здесь.

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