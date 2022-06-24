Йович хочет перейти в «Фиорентину» из «Реала». На него претендуют 10 клубов

Лука Йович определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.
24-летний форвард «Реала» намерен перейти в «Фиорентину» в это межсезонье, сообщает Firenzeviola.it со ссылкой на La Nazione.
На нападающего претендуют порядка 10 клубов, однако в числе прочего на его решение повлиял партнер по сборной Сербии Никола Миленкович, убедивший его выбрать именно команду из Флоренции.
«Реал» готов отпустить Йовича в аренду без опции обязательного выкупа.
Статистику выступлений футболиста можно найти здесь.