Йович хочет перейти в «Фиорентину» из «Реала». На него претендуют 10 клубов

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Лука Йович определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.

24-летний форвард «Реала» намерен перейти в «Фиорентину» в это межсезонье, сообщает Firenzeviola.it со ссылкой на La Nazione.

На нападающего претендуют порядка 10 клубов, однако в числе прочего на его решение повлиял партнер по сборной Сербии Никола Миленкович, убедивший его выбрать именно команду из Флоренции.

«Реал» готов отпустить Йовича в аренду без опции обязательного выкупа.

Статистику выступлений футболиста можно найти здесь.

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