«Реал» сэкономит около 30 млн евро на зарплате Йовича за 3 года. Он уйдет в «Фиорентину» бесплатно

перейдет в «Фиорентину» бесплатно, но «Реал» сильно сэкономит на его зарплате.

Как сообщает Goal España, сначала клубы согласовали аренду форварда на сезон, по условиям которой «Реал» платил бы ему половину зарплаты – 3 млн евро. Еще 3 млн евро взяла бы на себя .

Однако затем клубы договорились о другом формате перехода Йовича. «Фиорентина» бесплатно получит 50% прав на игрока. «Реал» сохранит 50% экономических прав на серба на два года. Если за это время «Фиорентина» перепродаст нападающего, то «Реал» получит половину от суммы трансфера.

Спустя два года «Фиорентина» должна будет решить, сохранит ли она Луку еще два года (до 2026 года), или же он покинет клуб бесплатно. Срок контракта Йовича с «Реалом» истекает в 2024 году, и в этот момент мадридский клуб потеряет 50% экономических прав, которые сохранятся у него после ухода Луки.

Йович точно не вернется в «Реал» после двух лет в «Фиорентине». Всю зарплату на себя возьмет итальянский клуб. При этом при переходе в «Фиорентину» зарплата форварда была снижена, так как клуб не мог позволить себе платить игроку 6 млн евро в год. «Реал» компенсировал Йовичу разницу за оставшиеся годы контракта.

Спортивный менеджмент «Мадрида» пошел на такую сделку, так как на Йовича не было претендентов. В «Реал» не поступало предложений о его трансфере.

«Реал» не заработает на уходе Йовича, но сэкономит около 30 млн евро. Это зарплата до налогов, которую Лука получил бы в «Мадриде» за оставшиеся три года контракта. «Реал» компенсировал Йовичу налоги.

В 2019 году «Реал» заплатил за Йовича «Айнтрахту» 60+5 млн евро. 24-летний форвард забил 1 гол в 19 матчах за «Мадрид» в прошедшем сезоне. За все время выступлений в у него 3 забитых мяча в 51 матче.