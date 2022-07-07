Бакаев, Акинфеев, Малком, Сергеев, Гоцук и Алип – в символической сборной Кубка PARI Премьер

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«Матч ТВ» представил символическую сборную Кубка PARI Премьер по версии подписчиков.

В нее попали представители трех из четырех команд – «Зенита», выигравшего турнир, «Пари НН», ставшего вторым, и ЦСКА, занявшего последнее место. От «Сочи» футболистов нет.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Данил Круговой (все – «Зенит»), Кирилл Гоцук («Пари НН»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Алексей Сутормин, Малком, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Николай Калинский («Пари НН»).

Нападающий: Иван Сергеев («Зенит»).

«Зенит» впервые выиграл Кубок «Премьер». «Спартак» побеждал трижды, «Краснодар» – один раз

Бакаев – трехкратный обладатель Кубка «Премьер». Две победы со «Спартаком», одна – с «Зенитом»

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