Бакаев, Акинфеев, Малком, Сергеев, Гоцук и Алип – в символической сборной Кубка PARI Премьер

«Матч ТВ» представил символическую сборную Кубка PARI Премьер по версии подписчиков.
В нее попали представители трех из четырех команд – «Зенита», выигравшего турнир, «Пари НН», ставшего вторым, и ЦСКА, занявшего последнее место. От «Сочи» футболистов нет.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Данил Круговой (все – «Зенит»), Кирилл Гоцук («Пари НН»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Алексей Сутормин, Малком, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Николай Калинский («Пари НН»).
Нападающий: Иван Сергеев («Зенит»).
«Зенит» впервые выиграл Кубок «Премьер». «Спартак» побеждал трижды, «Краснодар» – один раз
Бакаев – трехкратный обладатель Кубка «Премьер». Две победы со «Спартаком», одна – с «Зенитом»