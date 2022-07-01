«Зенит» впервые выиграл Кубок «Премьер». «Спартак» побеждал трижды, «Краснодар» – один раз

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Кубок PARI Премьер Футбол

«Зенит» впервые стал победителем Кубка «Премьер».

Питерская команда одержала победу над турнире Кубок PARI Премьер, набрав семь очков и обыграв «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти), «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти) и ЦСКА (3:0).

Прежде предсезонный турнир, который организовывает телеканал «Матч ТВ», проводился четыре раза. В трех случаях кубок выигрывал «Спартак», один раз обладателем трофея становился «Краснодар».

Красно-белые играли на турнире четыре раза – в этот раз московская команда соревнование пропустило.

«Зенит», в свою очередь, сыграл на турнире во второй раз – до этого команда выступала на Кубке «Премьер» в 2019 году.

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