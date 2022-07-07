Рапино о коллабе с Nike: «Цель – переосмыслить, что значит быть успешным спортсменом. Люблю футбол, но самое удивительное – платформа для самовыражения и борьбы»

Компания Nike сделала коллаборацию с американской футболисткой .

Американский экипировщик совместно с Рапино подготовил коллекцию под названием Victory Redefined («Победа Переосмыслена» – Sports.ru). С помощью этой коллекции Меган хочет побудить людей преобразовывать личные победы и использовать их во благо общества.

«Victory Redefined означает возможность быть в центре внимания и ценить людей такими, какие они есть. Именно когда мы бережем, ценим и доверяем друг другу, то получаем лучшее от каждого.

Моя главная цель – переосмыслить, что значит быть успешным спортсменом. Я люблю играть в футбол, он столько всего мне дал. Но самое удивительное из того, что он подарил мне, – это платформа, которую я могу использовать для самовыражения и борьбы за то, что люблю.

Когда мы работаем вместе, когда заботимся друг о друге, когда принимаем решения, думая об окружающих, то пользу получают все», – сказала Рапино.

Отметим, что Меган уже более 10 лет сотрудничает с Nike. Это ее первая капсульная коллекция, подготовленная совместно с компанией.