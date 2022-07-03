Панов про Fan ID: «Не убийца футбола, но непонятно, зачем он внутри страны. Если отменят – правильно»

Экс-форвард «Зенита» высказался о негативном отношении фанатов к Fan ID.

– Я, как и все активные болельщики, солидарен с ними. Но я не такой активный, как фанаты.

Иногда мне хочется сходить на стадион: нужна зарядка трибун, просто атмосфера стадиона. В обычной жизни у меня все есть, но не хватает эмоций стадиона.

– Fan ID – убийца футбола?

– Я не могу не отрицать это все. Не убийца футбола. Fan ID вводится, когда идут международные соревнования. Внутри страны – непонятно, для чего он.

Если его отменят, то это будет правильное решение. Активные фанаты приходят на стадион, у них свой антураж, своя жизнь и тема. Они кайфуют от того, что ходят и поддерживают своими группировками. Без активных болельщиков футбол будет скучным.

Болельщики будут – центральные трибуны заполнены всегда. Но это не та поддержка, которая нужна команде.

– единственный клуб, который сдержал свое слово и не ходил на стадионы. Многие клубы сначала поддержали, а потом ходили. Сейчас они в знак солидарности поддерживают бойкот Fan ID. Посмотрим, насколько их хватит, потому что мы уже видели, что надолго их не хватило.

Придется в «Госуслуги» заходить и оформлять Fan ID, – сказал Панов.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура