«Ландскрона» выпустила ролик о визите Заремы к психотерапевту перед игрой «Зенит» – «Спартак»

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» выпустило ролик про Зарему Салихову.
В ходе почти трехминутного художественного видео демонстрируется визит супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна к психотерапевту. Ролик посвящен предстоящему матчу за Олимп Суперкубок России между питерской и московской командами.
«Я считаю, это заговор. К ним лояльнее относятся, они всех звезд забирают», – говорит героиня. Также она рассуждает о цикличности происходящего, сравнивает популярность сторон, ругает календарь и характеризует астрологическую ситуацию.
В конце ролика психотерапевт предлагает групповую терапию с участием партнера его клиентки и советует не бойкотировать сеансы, ближайший из которых – 9 июля.