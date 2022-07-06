«Ландскрона» выпустила ролик о визите Заремы к психотерапевту перед игрой «Зенит» – «Спартак»

Объединение фанатов «Ландскрона» выпустило ролик про .

В ходе почти трехминутного художественного видео демонстрируется визит супруги владельца к психотерапевту. Ролик посвящен предстоящему матчу за между питерской и московской командами.

«Я считаю, это заговор. К ним лояльнее относятся, они всех звезд забирают», – говорит героиня. Также она рассуждает о цикличности происходящего, сравнивает популярность сторон, ругает календарь и характеризует астрологическую ситуацию.

В конце ролика психотерапевт предлагает групповую терапию с участием партнера его клиентки и советует не бойкотировать сеансы, ближайший из которых – 9 июля.