Лапорта подтвердил встречу с Мендешем, но не сказал, обсуждался ли переход Роналду в «Барсу»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере Криштиану Роналду.

Сообщалось, что агент форварда «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш встречался с руководителем «блауграны» и обсуждал с ним ситуацию.

«Я не буду говорить о конкретных футболистах, это не в интересах «Барселоны».

Я действительно виделся с Мендешем на этой неделе. Он представляет различных игроков, так что всегда здорово с ним пообщаться и понять, что происходит на рынке», – сказал Лапорта.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба

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