Лапорта подтвердил встречу с Мендешем, но не сказал, обсуждался ли переход Роналду в «Барсу»

Президент «Барселоны» высказался о возможном трансфере .

Сообщалось, что агент форварда встречался с руководителем «блауграны» и обсуждал с ним ситуацию.

«Я не буду говорить о конкретных футболистах, это не в интересах «Барселоны».

Я действительно виделся с Мендешем на этой неделе. Он представляет различных игроков, так что всегда здорово с ним пообщаться и понять, что происходит на рынке», – сказал Лапорта.

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