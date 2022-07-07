Лапорта подтвердил встречу с Мендешем, но не сказал, обсуждался ли переход Роналду в «Барсу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере Криштиану Роналду.
Сообщалось, что агент форварда «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш встречался с руководителем «блауграны» и обсуждал с ним ситуацию.
«Я не буду говорить о конкретных футболистах, это не в интересах «Барселоны».
Я действительно виделся с Мендешем на этой неделе. Он представляет различных игроков, так что всегда здорово с ним пообщаться и понять, что происходит на рынке», – сказал Лапорта.
Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба