Роналду пропустил тренировку «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне с командой

все еще не явился в расположение .

Нападающий третий день подряд пропускает предсезонные сборы команды, сообщил корреспондент Goal по «МЮ» Джеймс Робсон.

В клубе до сих пор не знают, планирует ли португалец присоединиться к команде для поездки в Азию и Австралию на предсезонное турне, которое начнется 12 июля.

Ранее 37-летний футболист попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба