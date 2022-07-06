Роналду пропустил тренировку «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне с командой

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Криштиану Роналду все еще не явился в расположение «Манчестер Юнайтед».

Нападающий третий день подряд пропускает предсезонные сборы команды, сообщил корреспондент Goal по «МЮ» Джеймс Робсон.

В клубе до сих пор не знают, планирует ли португалец присоединиться к команде для поездки в Азию и Австралию на предсезонное турне, которое начнется 12 июля.

Ранее 37-летний футболист попросил «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение.

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