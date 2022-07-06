Жоан Лапорта: «Де Йонг – игрок «Барселоны» и не продается без крайней необходимости»

Президент «Барселоны» подчеркнул намерение сохранить хавбека Френки де Йонга.

«Френки – футболист «Барселоны» и не продается, если только не возникнет крайняя необходимость.

Мы не хотим его продавать. По нему есть предложения, и мы могли бы заключить сделку, если бы в какой-то момент она была в наших интересах, но сейчас не тот случай. Продавать его мы не хотим», – сказал Лапорта.

«МЮ» еще не обсуждал с Френки контракт. Договоренность с «Барсой» о трансфере за 65+25 млн евро очень близка

Де Йонг получит от «Барсы» 21 млн евро в следующем сезоне, если не уйдет. В сезоне-2023/24 – 27,7 млн евро