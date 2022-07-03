Френки де Йонгу придется пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».

Как пишет Marca, высокая зарплата хавбека – одна из причин, по которой «Барса» хочет расстаться с игроком. В следующем сезоне Френки должен получить 10 млн евро после уплаты налогов. С учетом различных бонусов и амортизации следующий сезон де Йонга в клубе обойдется «Барсе» примерно в 40 млн евро.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта знает, что игрок хочет остаться. Но де Йонгу придется пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы это произошло.

Френки будет непросто принять условия «Барсы», так как клуб хотел бы серьезно урезать ему зарплату. Если де Йонг откажется, то, скорее всего, перейдет в .

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.