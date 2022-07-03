Де Йонг вряд ли согласится на серьезное сокращение зарплаты, но хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг хочет продолжить зарабатывать как прежде.

Как сообщалось ранее, в следующем сезоне футболист должен получить 10 млн евро после уплаты налогов, а с учетом различных бонусов и амортизации этот год обойдется «Барсе» примерно в 40 млн евро. Чтобы остаться в команде, игроку придется согласиться на существенное сокращение зарплаты.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороной нидерландца вариант с урезанием доходов рассматривается как крайне маловероятный, хотя де Йонг и хочет остаться в клубе. Пока полузащитник не обсуждал условия возможного контракта с .

Жоан Лапорта: «Барселона» не намерена продавать де Йонга. Френки и сам хочет остаться»