Де Йонг вряд ли согласится на серьезное сокращение зарплаты, но хочет остаться в «Барселоне»

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг хочет продолжить зарабатывать как прежде.

Как сообщалось ранее, в следующем сезоне футболист должен получить 10 млн евро после уплаты налогов, а с учетом различных бонусов и амортизации этот год обойдется «Барсе» примерно в 40 млн евро. Чтобы остаться в команде, игроку придется согласиться на существенное сокращение зарплаты.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороной нидерландца вариант с урезанием доходов рассматривается как крайне маловероятный, хотя де Йонг и хочет остаться в клубе. Пока полузащитник не обсуждал условия возможного контракта с «Манчестер Юнайтед».

Жоан Лапорта: «Барселона» не намерена продавать де Йонга. Френки и сам хочет остаться»

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