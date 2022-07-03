«МЮ» еще не обсуждал с Френки контракт. Договоренность с «Барсой» о трансфере за 65+25 млн евро очень близка

работает над трансфером Френки де Йонга из «Барселоны».

Многие клубы изучают возможность трансфера 25-летнего хавбека, но никто не хочет подписать его сильнее, чем «Манчестер Юнайтед». «Ман Сити» не участвует в борьбе за хавбека – клуб доволен трансфером Кэлвина Филлипса, который скоро пополнит состав «горожан».

«Челси» делал запрос по Френки, но в данный момент переговоров с «Барселоной» клуб не ведет, так как все трансферные решения теперь принимает Томас Тухель.

Де Йонг действительно хочет остаться в «Барселоне», но знает, что каталонский клуб хочет добиться успеха в переговорах с «Манчестер Юнайтед». Договоренность между клубами по поводу возможной сделки очень близка. Стороны согласовали сумму трансфера – 65+25 млн евро. Но пока нет соглашения по формату выплаты бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, с которым общается президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Пока «МЮ» не обсуждал условия личного контракта с Френки. На следующей неделе английский клуб постарается договориться и с «Барселоной», и с игроком – в том числе и потому, что хочет убедить Криштиану Роналду остаться в «МЮ».

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.