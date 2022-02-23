Футболистки сборной США получат 24 млн долларов от федерации. Они 6 лет добивались равной оплаты труда с мужчинами

Футболистки сборной США получат 24 млн долларов по соглашению в споре о равной оплате труда.

Женская сборная на протяжении шести лет судилась с Федерацией футбола США (USSF), требуя равной оплаты труда с мужской сборной.

Стороны заключили соглашение. Между футболистками разделят 22 миллиона долларов – это примерно треть суммы, которую они требовали в качестве возмещения потерь.

Федерация также создаст фонд на 2 миллиона долларов. Он будет помогать футболисткам в их дальнейших карьерах после того, как они прекратят играть. Речь также идет о благотворительной активности, направленной на развитие спорта для женщин.

Кроме того, USSF обязуется обеспечить равную ставку заработной платы для женских и мужских национальных команд США, включая бонусы за выступление на чемпионате мира, при условии заключения коллективных договоров с профсоюзами, которые отдельно представляют женщин и мужчин.

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