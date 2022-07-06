Капитан женской сборной Дании Хардер: «Разница зарплат в мужском и женском футболе слишком велика. Футболисты зарабатывают безумно много, им эти деньги почти не нужны»

Капитан женской сборной Дании высказалась о неравной оплате труда в мужском и женском футболе.

«Можно говорить о равной оплате труда и подобном, но сейчас разница слишком велика, особенно если говорить о клубном футболе. В мужском футболе зарабатывают настолько безумно много, что им эти деньги практически и не нужны. И это не только в сравнении с женским футболом – в сравнении со всем миром.

Я хочу, чтобы футболистки получали столько, чтобы им хватало на жизнь, чтобы после окончания карьеры они не переживали, что им нужно тут же искать новую работу.

Я хочу, чтобы зарплаты в женском футболе были достаточными, чтобы можно было откладывать на пенсию. Я бы хотела видеть такие зарплаты во всем женском футболе», – сказала нападающая Пернилле Хардер.