Срна о бане российских команд: «Я не хочу смешивать спорт и политику, но, к сожалению, в этот раз согласен»

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Дарио Срна прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.

«Я никогда не хочу смешивать спорт и политику, но, к сожалению, в этот раз я согласен с тем, что российские клубы не могут играть в европейских соревнованиях из-за сложившейся ситуации.

Я в «Шахтере» с 2003 года. У меня были одноклубники 25 разных наций, и ни у одного из них не было проблем ни в Донецке, ни в Украине. Национальность или раса не имели значения, потому что люди здесь дружеские.

Донбасс – как моя семья, она открыла для меня дверь своего дома», – сказал директор «Шахтера» по футболу в интервью Mirror.

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