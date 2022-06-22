Депутат Пайкин: «Минспорта и РФС должны оказать поддержку в возрождении в Донецке «Шахтера»

Депутат Борис Пайкин высказался по поводу возрождения в «Шахтера».

спорта и должны оказать всестороннюю поддержку в вопросе возрождения в Донецке футбольного клуба «Шахтер». Донецкий «Шахтер» всегда был одним из символов мирного процветающего края.

Поддержка со стороны российского спорта в настоящее время для дончан крайне важна как в организационном, так и в моральном плане. В 2026 году клубу «Шахтер» исполнится 90 лет, и к этому моменту он может быть достойным членом РФС», – сказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.