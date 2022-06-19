Гендиректор футбольного союза ЛНР: «Скоро молодежная команда трансформируется в «Зарю» полномасштабную»

В ЛНР рассказали о возможном возрождении «Зари».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что хотел бы воссоздать в Донецке .

Луганская «Заря» основана в 1923 году, в 1972 году стала чемпионом СССР. В 2014 году клуб покинул Луганск и базируется сейчас в Запорожье.

«Нам воссоздавать «Зарю» не надо, у нас с 2015 года есть молодежная команда в академии «Зари». Она скоро трансформируется в «Зарю» полномасштабную.

Есть и другие хорошие команды. Так что Луганской Народной Республике есть что показать. Наша земля всегда была богата на таланты», – заявил гендиректор Луганского футбольного союза ЛНР Юрий Малыгин.

Мэр Луганска: «Навряд ли «Заря» вернется. Нужно создавать команду, которая будет защищать флаг ЛНР»