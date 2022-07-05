Родригао переходит в «Зенит» из «Сочи». Условия трансфера и личный контракт согласованы

Защитник Родригао переходит в из .

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

«Все условия трансферы и личного контракта с игроком обговорены. В ближайшее время трансфер будет оформлен», – сообщил источник «Чемпионата».

По ходу этого трансферного окна из «Сочи» в «Зенит» уже перешел нападающий Матео Кассьерра.

В минувшем сезоне 26-летний центральный защитник отыграл 31 матч в составе южан во всех турнирах и забил 3 гола. Его статистику вы найдете здесь.