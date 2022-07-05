Вендела предложили «Наполи» и «Эвертону». Они интересовались игроком до перехода в «Зенит»

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит».

Как пишет Сoluna Do Fla, агент игрока Франсерхио Феррейра предложил его и «Эверотну». Эти клубы проявляли интерес к бразильцу до его трансфера в «Зенит».

Сам Вендел, как и его семья, хотят вернуться в Бразилию. Футболист хотел бы выступать за «Фламенго». Однако агент игрока полагает, что к нему есть интерес к Европе и приложит все силы, чтобы найти своему клиенту клуб в одном из европейских чемпионатов. Таким образом, переговоры о переходе во «Фламенго» пока в тупике.

Агенту не понравилось поведение бразильского клуба во время переговоров. «Фламенго» в первую очередь начал общаться с семьей игрока. Это одна из причин, по которой Феррейра попытается найти Венделу клуб в Европе.

Если Вендел окажется во , то только через приостановку контракта с .

Бразилец вернулся в расположение «Зенита» из отпуска 22 июня. Сейчас он тренируется в составе команды.

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Тогда лиссабонский клуб объявил, что получит за хавбека 20,3+4 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.