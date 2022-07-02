Лепехин о Родригао: «Удивительно, что «Зенит» пытается усилиться, не понимаю, зачем. Он как был лидером чемпионата, так и останется»

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Константин Лепехин высказался об интересе «Зенита» к защитнику «Сочи» Родригао.

«В современных реалиях, в которых оказался наш футбол, мне удивительно, что «Зенит» пытается усилиться, не понимаю, зачем. С какой целью? «Зенит» и так был и есть сильным, крепким клубом, последние четыре сезона это показывают.

Конечно, «Зениту» хочется чего-то больше, хочется усилить все позиции лучшими игроками, но результат говорит сам за себя. Все уходы, приходы в команду Семака не будут влиять на результат по окончании сезона.

«Зенит» как был лидером чемпионата, так и останется. Переходы важны для команд, которые борются с «Зенитом» за первое место. Жаль, что мы не играем в еврокубках, но для достижения нужного результата в чемпионате нынешнего состава вполне достаточно.

Почему «Зенит» обращает внимание на игроков «Сочи»? Они удачно показали себя в прошлом сезоне, заняли второе место. Естественно, «Зенит» будет обращать внимание на таких игроков, как Родригао и других футболистов «Сочи», – сказал бывший игрок петербуржской команды. 

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