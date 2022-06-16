Сборная Армении планирует выиграть ЧМ или ЧЕ до 2050 года. Это цель Стратегии трансформации Армении, о которой напомнил Пашинян

Никол Пашинян заявил, что цель сборной Армении – победа на чемпионате мира или Европы.

В ходе своего выступления на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом УЕФА Джанни Инфантино премьер-министр страны напомнил, что эта цель национальной команды обозначена в Стратегии трансформации Армении до 2050 года.

Также Пашинян высоко оценил поддержу Армении со стороны президентов ФИФА и УЕФА, назвав их надежными партнерами.

«За последние три года Федерация футбола Армении при поддержке ФИФА построила 90 новых маленьких стадионов в 7 областях Армении. Для их функционирования ФИФА выделит около 2,5 миллиона долларов.

Президент ФИФА сегодня констатировал, что эти 90 малых стадионов в Республике Армения в будущем увеличатся до 300. Сегодня в ходе нашей беседы с президентом ФИФА, а также в ходе предыдущей встречи с президентом УЕФА мы обсудили возможность строительства в Армении с нуля нового стадиона, отвечающего всем современным стандартам», – сказал Пашинян.

Также премьер-министр Армении рассказал о программах, которые реализуются при участии УЕФА. Среди них – открытие городского стадиона Абовяна, реконструированного по «Программе хет-трик УЕФА», строительство стадиона в Ванадзоре, в планах – футбольная школа имени Хорена Ованнисяна, установка систем освещения на стадионе «Шенгавит» и городском стадионе Гюмри.

Общие инвестиции оцениваются в 5 миллионов долларов.