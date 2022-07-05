«Спартак» объявил, что Мозес и Николсон вернулись к тренировкам с командой

Виктор Мозес и Шамар Николсон прибыли в расположение .

«К команде присоединились и . Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную.

Кроме того, с красно-белыми тренируется , который вернулся из аренды в «Уфе».

пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. Уже в скором времени мы ждем возвращения Кристофера в Москву», – сказано в сообщении клуба.

Напомним, 23 июня «Спартак» сообщил, что Мозес не вернулся в расположение команды после отпуска. Затем стало известно, что против возвращения игрока в Россию выступает его жена.

«Спартак» проведет первый официальный матч сезона 9 июля. Соперником красно-белых в игре за Суперкубок России станет «Зенит».