«Спартак» о том, что Николсон тренировался в футболке «Урала»: «Нет проблем. Он же не в футболке ЦСКА тренируется»

В пресс-службе отреагировали на то, что тренировался в футболке .

Форвард красно-белых сделал это, находясь в расположении сборной Ямайки.

— Николсон выложил видео, где он тренируется в футболке «Урала». Вы уже донесли до него, что нужно тренироваться в другой форме?

— Какие проблемы? Он поменялся с игроком «Урала» майками. Спартаковскую форму он бережет для официальных матчей, так что нет проблем, он же не в футболке ЦСКА тренируется.

— За футболку ЦСКА или «Зенита» был бы штраф?

— За ЦСКА мы бы спросили, а по поводу «Урала» — никаких проблем, – сказал глава пресс-службы красно-белых .

По его словам, Николсон и хавбек вернутся в «Спартак» из отпуска на следующей неделе.