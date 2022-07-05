«Безобразие. Принял как данность». Федотов о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА

назвал безобразием приостановку контракта .

«Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать? Одним словом – безобразие», – сказал главный тренер ЦСКА.

Футболист воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Сообщается, что нигерийский полузащитник продолжит карьеру в немецком клубе «Герта».

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше