«Безобразие. Принял как данность». Федотов о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА

Владимир Федотов назвал безобразием приостановку контракта Чидеры Эджуке.
«Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать? Одним словом – безобразие», – сказал главный тренер ЦСКА.
Футболист воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.
Сообщается, что нигерийский полузащитник продолжит карьеру в немецком клубе «Герта».
Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше