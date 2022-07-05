«Безобразие. Принял как данность». Федотов о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА

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Владимир Федотов назвал безобразием приостановку контракта Чидеры Эджуке.

«Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать? Одним словом – безобразие», – сказал главный тренер ЦСКА. 

Футболист воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Сообщается, что нигерийский полузащитник продолжит карьеру в немецком клубе «Герта». 

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше

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