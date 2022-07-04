Федотов о поражении ЦСКА от «Пари НН»: «Каждая позиция требует усиления. Мы в поисках команды»

высказался о поражении ЦСКА от (0:2) в матче Кубка PARI Премьер.

– Начали игру неплохо, что-то получалось, создали момент, потом еще несколько подходов, но получили автогол в свои ворота и все разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юн. Сложно назвать это образом игры, которую мы хотим видеть.

Во втором таймы мы стали структурно и правильно располагаться на поле, создали момент с дальнего удара. Не успели провести замену и получили удаление, стало совсем сложно. Но отдам должное мальчишкам, они проявили старание и пытались до конца сравнять. Но когда счет стал 2:0, уже пытались забить гол престижа. И в некоторых моментах это могло получиться.

– У вас есть уверенность, что в ближайшее время вы получите новых игроков?

– Работа ведется, но все пока очень сложно и не так близко, как бы этого хотелось. Вроде в один момент потеплеет, но потом в силу обстоятельств откладывается.

Времени остается все меньше. Но 100 процентов подмога будет, будут приобретения. Помощь придет уже по ходу чемпионата, но и этот состав нужно подвести к первому матчу, чтобы все были здоровы, особенно защитники – Щенников и Набабкин. Этот тот ресурс, которым мы обладаем.

– Почему не старался Заболотный?

– Я бы так не говорил про Антона. Он где-то даже слишком старается. Туда, где он открывается, не добегают наши инсайды. Ну и слишком долго мы ищем решение, двигаем мяч, хотя есть открытые футболисты на флангах. Нужно убыстрить и упростить футбол, и тогда все будет хорошо.

– Игра с «Сочи» для вас будет принципиальна. Как вы будете настраиваться?

– У нас все игры принципиальные. А про настрой – три поражения позволяют нам подойти к матчу с остервенением. Будем готовиться, осталось совсем немножко. Кто-то вернется в строй из тех, кто пропускал сегодняшний матч.

– Почему не выпустили Гайча?

– Он находится по большой нагрузкой. Тестирование показало, что ему нужен отдых, не стали рисковать. В то же время мы посмотрели, в каком состоянии Чалов. Это было важно, чтобы понять, куда двигаться дальше.

– Вы активизируетесь в поиске нападающего?

– Мы активизируемся в поисках команды. Вы все видели, что у нас один центральный защитник, и в первую очередь нам нужно усиление сюда. Без Щенникова и Набабкина мы в меньшинстве. А так каждая позиция требует усиления, по-другому быть не может.

– Когда появятся проблески той игры, которую вы хотите видеть в ЦСКА?

– Проблески были в матче с «Велесом», но подвела реализация. Баланс наступает тогда, когда все игроки находятся в одном состоянии, тогда и команда показывает содержательный футбол. Времени остается мало, но мы это сделаем, – сказал главный тренер .