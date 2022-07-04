Бабаев о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА: «Мы разочарованы, планируем обжаловать. Это необоснованное обогащение»

Гендиректор ЦСКА высказался о приостановке контрактов и .

«Эджуке приостановил контракт, мы разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, это произошло. Мы не согласны с данным решением, но формально Эджуке имел право это сделать.

Планируем обжаловать это решение. Считаем, что это необоснованное обогащение, 25% от суммы контракта мы потеряли. Чидера пытался объяснить, что хочет попробовать свои силы в Европе, но мы понимаем, если бы не было опции – не было бы этих разговоров.

С Сигурдссоном такая же ситуация, футболист изначально обозначил желание остаться в Европе. В его случае мы искали бы вариант с арендой. Неприятно, что два футболиста воспользовались этой опцией, но оно было ожидаемо. Мы знаем, кто был инициатором», – сказал .

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше