Бабаев о приостановке контракта Эджуке с ЦСКА: «Мы разочарованы, планируем обжаловать. Это необоснованное обогащение»

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Гендиректор ЦСКА высказался о приостановке контрактов Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона.

«Эджуке приостановил контракт, мы разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, это произошло. Мы не согласны с данным решением, но формально Эджуке имел право это сделать.

Планируем обжаловать это решение. Считаем, что это необоснованное обогащение, 25% от суммы контракта мы потеряли. Чидера пытался объяснить, что хочет попробовать свои силы в Европе, но мы понимаем, если бы не было опции – не было бы этих разговоров.

С Сигурдссоном такая же ситуация, футболист изначально обозначил желание остаться в Европе. В его случае мы искали бы вариант с арендой. Неприятно, что два футболиста воспользовались этой опцией, но оно было ожидаемо. Мы знаем, кто был инициатором», – сказал Роман Бабаев.

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше

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