Сергеев о Суперкубке: «Московский клуб пишет, что они приедут на гастроли. Сами ребята из «Спартака» не будут так говорить, для них это тоже важная игра»

Форвард «Зенита» высказался о скандале перед матчем со .

Москвичи были недовольны тем, что игра за 9 июля пройдет в Санкт-Петербурге.

– Суперкубок России. «Спартак» для тебя – принципиальнейший или как все соперник?

– Это будет принципиальная игра. Сейчас тем более такой ажиотаж, шумихи много.

Московский клуб пишет, что они недовольны – приедут на гастроли. Сами ребята из «Спартака» не будут так говорить. Для них это тоже важная игра будет. Думаю, без разницы, где играть.

– Зиньковский – существенное усиление для «Спартака»?

Зиньковский Хороший перспективный игрок, с дриблингом. Думаю, Зиньковский поможет «Спартаку». Главное, чтобы было доверие тренера.Тогда он покажет свой максимум, – сказал Сергеев.

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