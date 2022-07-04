Сергеев о Суперкубке: «Московский клуб пишет, что они приедут на гастроли. Сами ребята из «Спартака» не будут так говорить, для них это тоже важная игра»

Теги Спартак Зенит Олимп Суперкубок России Антон Зиньковский Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о скандале перед матчем со «Спартаком».

Москвичи были недовольны тем, что игра за Олимп Суперкубок России 9 июля пройдет в Санкт-Петербурге.

– Суперкубок России. «Спартак» для тебя – принципиальнейший или как все соперник?

– Это будет принципиальная игра. Сейчас тем более такой ажиотаж, шумихи много.

Московский клуб пишет, что они недовольны – приедут на гастроли. Сами ребята из «Спартака» не будут так говорить. Для них это тоже важная игра будет. Думаю, без разницы, где играть.

– Зиньковский – существенное усиление для «Спартака»?

Зиньковский Хороший перспективный игрок, с дриблингом. Думаю, Зиньковский поможет «Спартаку». Главное, чтобы было доверие тренера.Тогда он покажет свой максимум, – сказал Сергеев.

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