«МЮ» надеется сохранить Роналду. У Криштиану нет соглашений с другими клубами

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Футбол

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с форвардом Криштиану Роналду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы даже после запроса португальца продолжают надеяться на то, что он останется в команде.

На данный момент у 37-летнего футболиста нет соглашений с другими клубами, однако Жорже Мендеш, его агент, уже давно изучает возможные варианты и продолжит работу в данном направлении.

Сообщалось, что Роналду хочет выступать в Лиге чемпионов.

На Роналду претендует «Наполи». «ПСЖ» подписывать игрока «МЮ» этим летом не собирается

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