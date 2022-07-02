«МЮ» надеется сохранить Роналду. У Криштиану нет соглашений с другими клубами

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с форвардом Криштиану Роналду.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы даже после запроса португальца продолжают надеяться на то, что он останется в команде.
На данный момент у 37-летнего футболиста нет соглашений с другими клубами, однако Жорже Мендеш, его агент, уже давно изучает возможные варианты и продолжит работу в данном направлении.
Сообщалось, что Роналду хочет выступать в Лиге чемпионов.
На Роналду претендует «Наполи». «ПСЖ» подписывать игрока «МЮ» этим летом не собирается