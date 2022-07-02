«МЮ» надеется сохранить Роналду. У Криштиану нет соглашений с другими клубами

не хочет расставаться с форвардом .

По данным инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы даже после запроса португальца продолжают надеяться на то, что он останется в команде.

На данный момент у 37-летнего футболиста нет соглашений с другими клубами, однако , его агент, уже давно изучает возможные варианты и продолжит работу в данном направлении.

Сообщалось, что Роналду хочет выступать в Лиге чемпионов.

На Роналду претендует «Наполи». «ПСЖ» подписывать игрока «МЮ» этим летом не собирается