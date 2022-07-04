Бернарду хотел бы в «Барсу», но не будет форсировать трансфер из «Ман Сити». За него хотят 80 млн евро

хотел бы перейти в «Барселону», но не станет форсировать трансфер.

Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, португалец не будет форсировать трансфер из «Манчестер Сити», но в возможном переходе в «Барселону» он заинтересован. Бруну хотел бы уйти из английского клуба красиво.

О готовности Силвы сменить клуб уже знают в «Манчестер Сити». Однако для организации сделки должна будет удовлетворить финансовые требования «горожан», которые хотят получить за игрока около 80 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний игрок забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.