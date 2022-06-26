Бернарду мечтает играть за «Барсу». Он предложил свои услуги клубу зимой и сообщил, что хочет перейти как можно скорее

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва мечтает играть за «Барселону».

Как пишет Mundo Deportivo, хавбек, до «Ман Сити» выступавший за «Бенфику» и «Монако», с детства мечтает оказаться в каталонском клубе.

В частности, прошлой зимой представители «Барселоны» несколько раз приезжали в Манчестер в ходе переговоров с «Ман Сити» по Феррану Торресу. Во время одной из таких поездок Бернарду встретился с представителями «Барсы» и сказал, чтобы они рассчитывали на него, так как он хотел бы перейти в клуб.

Сначала боссы «Барсы» восприняли эти слова как шутку. Но несколько дней спустя один из представителей «Барсы» получил от Силвы сообщение, в котором футболист подтверждал свои намерения и писал, что хочет перейти в каталонский клуб как можно скорее.

Это подтвердилось и в ходе многочисленных встреч Жорже Мендеша, агента португальца, с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, вице-президентом клуба Рафой Юсте и директором Матеу Алемани.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» запросит за хавбека 85-95 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний игрок забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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