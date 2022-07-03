Депутат Свищев о пиве за 300 рублей на игре «Зенита» в Сочи: «Если организаторы хотят благодаря наценке решить свои финансовые проблемы – это неправильно»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о продаже пива на стадионах в России.

Сегодня во время товарищеского матча – «Црвена Звезда» на арене в Сочи продавалось пиво. Цена – 300 рублей за 0,5 литра. Последний раз в России пиво продавали на футболе во время ЧМ-2018.

– Я был одним из соавторов законопроекта, который должен был разрешить продажу пива на стадионах. К сожалению, по разным причинам этот законопроект прошел только первое чтение. И подвис в каком-то из комитетов. По-моему, по предпринимательству. Очень надеюсь, что этот федеральный закон будет принять во всех чтениях.

Месяца полтора назад мы слышали о том, что мэр Москвы вышел с инициативой разрешить продажу пива на стадионах и в других общественных местах. Это было позитивно принято общественностью. Когда идешь на стадион, твоя задача – не упиться, а получить хорошее настроение.

Если в Сочи была возможность продавать пиво на стадионе, то почему нет?! Главное, чтобы все было в рамках закона. Я практически уверен, что не будет ни одного инцидента. Тем более из-за пива. Это не тот напиток, который может повлиять на эмоции болельщиков.

– Если в Сочи все прошло нормально, это будет еще одним аргументом в пользу принятия закона о возвращении пива на футбол?

– Конечно. У нас столько аргументов! Прошел чемпионат мира, матчи Евро и другие турниры, на которых была возможность продавать пиво.

И не было ни одного инцидента. Силовые структуры могут это подтвердить. Сейчас просто надо принять волевое решение и довести этот закон до принятия.

– Некоторые болельщики жалуются, что пиво в Сочи дорогое. Наценка на него – 300 процентов. Может, как-то регламентировать цену?

– А вот это безобразие! Если организаторы матчей хотят благодаря наценке на пиво решить свои финансовые проблемы – это неправильно. Если будет официальная информация о том, что наценки превысили все допустимые рамки приличия, то конечно, мы будем реагировать.

– Причем пиво не разливное, а баночное.

– Тем более. Все прекрасно понимают, сколько стоит пиво в магазине. Мы все умеем очень быстро считать. Нельзя решать все свои финансовые проблемы продажей пива на стадионе, – сказал сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра