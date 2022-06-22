Экс-тренер «Спартака» Д’Урбано: «Проведение Суперкубка смотрелось бы логично на главном стадионе России – в «Лужниках»

Экс-тренер «Спартака» по физподготовке высказался о ситуации с матчем за .

9 июля в Санкт-Петербурге сыграют и .

– Пять лет назад красно-белые взяли Суперкубок в игре с «Локомотивом» в Черкизове. Сейчас москвичам предстоит встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, что вызвало крайне негативную реакцию у боссов и болельщиков «Спартака». Что думаете об этой истории?

– В каждой стране свои правила, и не знаю, каковы они сейчас в российском футболе.

На мой взгляд, проведение Суперкубка смотрелось бы логично на главном стадионе России, то есть в «Лужниках».

И это, наверное, следовало обговорить за несколько месяцев до события – тогда ни у кого не возникло бы никаких вопросов.

То же самое касается любого другого города, будь то Петербург или Казань: если определяешь арену заранее, то потом нет и нареканий.

Ну а в нынешней ситуации я вполне могу понять негативную реакцию «Спартака».

Другое дело, что в любом случае надо выходить на поле и доказывать свою силу. В том числе вопреки обстоятельствам, – сказал .

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»