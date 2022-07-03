ЦСКА может отдать Бистровича в аренду, ведутся переговоры. Клуб разрешил игроку отправиться в Хорватию из-за травмы

покинул расположение из-за травмы.

У полузащитника небольшое повреждение одной из мышц бедра. Он продолжит лечение в Хорватии.

Ориентировочный срок восстановления футболиста – около 10 дней.

После прохождения курса стартовой терапии в Новогорске с разрешения главного тренера он отправился в Хорватию, где продолжит восстановление по программе, разработанной медицинским штабом команды.

На данный момент Кристиян не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт.

При этом ЦСКА ведет переговоры с несколькими клубами, которые хотят взять футболиста в аренду.