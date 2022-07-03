«Милан» и Ибрагимович обсудят новый контракт в ближайшие дни. Златан стал свободным агентом

«Милан» планирует заключить новое соглашение с форвардом .

Шведский нападающий с наступлением июля стал свободным агентом, но, по информации Sky Sport Italia, «россонери» в ближайшие дни собираются встретиться с ним и обсудить подписание контракта.

Клуб не хочет терять Ибрагимовича, поскольку он оказывает существенное влияние на других игроков и сыграл важную роль в завоевании командой скудетто. Сам Златан также намерен продолжить карьеру, несмотря на длительное восстановление после операции – оно займет больше полугода.

В прошлом сезоне 40-летний футболист забил 8 голов в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Златан выбыл на полгода, но «Милан» не ослабнет. Снижение значимости Ибры принесло чемпионство