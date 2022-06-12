Браим Диас: «Ибрагимович в раздевалке как отец. Я обязан отдавать ему мяч, чтобы он не злился!»

Хавбек «Милана» Браим Диас рассказал о роли форварда Златана Ибрагимовича в команде.
«Он того же возраста, что и мой папа, но все еще влияет на исход матчей. В раздевалке он словно отец.
Он сделал мою жизнь проще, потому что, получив мяч, я обязан отдавать его Златану, чтобы он не злился!
Он потрясающий футболист, очень харизматичный, обожает побеждать. Ему нравится работать на тренировках – и этот настрой передается другим. Он всех футболистов делает лучше, потому что заставляет показывать свой максимум», – сказал Диас в интервью Marca.
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