Браим Диас: «Ибрагимович в раздевалке как отец. Я обязан отдавать ему мяч, чтобы он не злился!»

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Хавбек «Милана» Браим Диас рассказал о роли форварда Златана Ибрагимовича в команде.

«Он того же возраста, что и мой папа, но все еще влияет на исход матчей. В раздевалке он словно отец.

Он сделал мою жизнь проще, потому что, получив мяч, я обязан отдавать его Златану, чтобы он не злился!

Он потрясающий футболист, очень харизматичный, обожает побеждать. Ему нравится работать на тренировках – и этот настрой передается другим. Он всех футболистов делает лучше, потому что заставляет показывать свой максимум», – сказал Диас в интервью Marca.

Златан выбыл на полгода, но «Милан» не ослабнет. Снижение значимости Ибры принесло чемпионство

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