Директор МакSим подтвердил, что певица выступит перед матчем «Зенит» – «Спартак» за Суперкубок

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Чемпионат.com музыка МакSим Футбол

Директор МакSим подтвердил, что певица выступит на матче «Зенит» – «Спартак» в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

Ранее стало известно, что МакSим исполнит песню «Знаешь ли ты», с которой выступала после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Информация соответствует действительности. Певица МакSим выступит в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит»«Спартак» за Суперкубок», – сообщил Павел Назаров, концертный директор МакSим.

Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

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