Ротенберг о том, что Кассьерра перешел в «Зенит» за 4,5 млн евро: «Цифры близки к этим»

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Борис Ротенберг ответил на вопрос о сумме трансфера Матео Кассьерры из «Сочи» в «Зенит».

– Правда, что трансфер Кассьерры в «Зенит» составил 4,5 миллиона евро?

– Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим, – сказал президент «Сочи».

В прошлом сезоне РПЛ 25-летний футболист в 22 матчах забил 14 голов, уступив в гонке бомбардиров лишь Гамиду Агаларову из «Уфы». Статистику колумбийца можно изучить здесь.

Кассьерра станет частью эволюции «Зенита». Он самый многофункциональный форвард РПЛ

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