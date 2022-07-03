Ротенберг о том, что Кассьерра перешел в «Зенит» за 4,5 млн евро: «Цифры близки к этим»

ответил на вопрос о сумме трансфера из в «Зенит».

– Правда, что трансфер Кассьерры в «Зенит» составил 4,5 миллиона евро?

– Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим, – сказал президент «Сочи».

В прошлом сезоне РПЛ 25-летний футболист в 22 матчах забил 14 голов, уступив в гонке бомбардиров лишь Гамиду Агаларову из «Уфы». Статистику колумбийца можно изучить здесь.

Кассьерра станет частью эволюции «Зенита». Он самый многофункциональный форвард РПЛ