Ротенберг о Кассьерре в «Зените»: «Он выбрал лучшую команду России. Пусть играет там»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на переход Матео Кассьерры в «Зенит».
– Какие задачи на сезон?
– Задача побеждать в каждой игре. Они всегда были и остаются такими.
– Вы будете спрашивать строго, если команда не займет второе место?
– Я никогда строго не спрашиваю. На каждую игру надо выходить с надеждой на победу.
– Родригао останется в «Сочи»?
– Каждый человек должен развиваться. Если появится предложение, которое будет лучше для него, то мы будем его рассматривать.
– Точилин будет главным тренером «Сочи» из-за отсутствия лицензии PRO у Гаранина?
– Возможно, да. С Точилиным договоренность есть.
– Кассьерра – это потеря?
– У каждого спортсмена своя судьба. Мы должны становиться лучше. Он выбрал лучшую команду России. Пусть играет там.
– Поддерживаете Алаева?
– Я его не знаю. Если он будет выполнять все те требования, которые есть у президента РПЛ, то это хорошо. Главное, чтобы российский спорт развивался, – сказал Ротенберг.
Кассьерра станет частью эволюции «Зенита». Он самый многофункциональный форвард РПЛ