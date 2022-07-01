Ротенберг о Кассьерре в «Зените»: «Он выбрал лучшую команду России. Пусть играет там»

Владелец отреагировал на переход в «Зенит».

– Какие задачи на сезон?

– Задача побеждать в каждой игре. Они всегда были и остаются такими.

– Вы будете спрашивать строго, если команда не займет второе место?

– Я никогда строго не спрашиваю. На каждую игру надо выходить с надеждой на победу.

– останется в «Сочи»?

– Каждый человек должен развиваться. Если появится предложение, которое будет лучше для него, то мы будем его рассматривать.

– Точилин будет главным тренером «Сочи» из-за отсутствия лицензии PRO у Гаранина?

– Возможно, да. С Точилиным договоренность есть.

– Кассьерра – это потеря?

– У каждого спортсмена своя судьба. Мы должны становиться лучше. Он выбрал лучшую команду России. Пусть играет там.

– Поддерживаете Алаева?

– Я его не знаю. Если он будет выполнять все те требования, которые есть у президента РПЛ, то это хорошо. Главное, чтобы российский спорт развивался, – сказал Ротенберг.

Кассьерра станет частью эволюции «Зенита». Он самый многофункциональный форвард РПЛ