Кассьерра никогда не пробовал алкоголь: «Научился противостоять плохим привычкам. Многие в моей деревне могли стать большими игроками, а из-за алкоголя их мечты разрушились»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Сочи алкоголь и спорт Футбол

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра объяснил, почему не пьет алкоголь.

– Ты совсем не пьешь алкоголь. Неужели ничего не попробовал за время в «Сочи»?

– Нет, никогда. Я родился в такой деревне, где научился противостоять плохим привычкам. Не то чтобы это так плохо, каждый сам в состоянии решить, пить ему или нет.

Я предпочитаю этого не делать, потому что много игроков в моей деревне имели возможность стать большими игроками, а из-за увлечения алкоголем все их мечты разрушились. Поэтому я предпочитаю не пить.

– Никогда не пробовал даже?

– Нет, никогда не ставил перед собой такой цели. Я не обещаю, что никогда не попробую, все может быть. Но сейчас не стоит этого делать, – сказал колумбиец.

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