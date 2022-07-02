Анзор Кавазашвили: «Футбол – это экстаз, сумасшедшая любовь, привлечение зрителей. Если Родригао этого не надо, он очень бедный человек в плане души»

отреагировал на слова Родригао о болельщиках.

Защитник прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID следующим образом: «Мало зрителей – хорошая идея. На матче не будет хулиганов, это безопасность».

«Я не понимаю, зачем он тогда в футбол играет? Это народная игра. Зачем ему ехать тогда в другие клубы, города? Пускай у себя дома сидит и один для себя играет.

Я не понимаю порыв таких футболистов, которые хотят играть только для себя. Без зрителей, без эмоций, шума, восторга.

Футбол – непростой вид спорта. Это экстаз, сумасшедшая любовь. Это привлечение зрителей и так далее. А если этого не надо, он очень бедный человек, наверное. Причем не в плане денег, а в плане души», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.