Коллимор призвал клубы запретить игрокам пить алкоголь: «Это серьезно снижает результаты. Роналду и Златан держатся от него подальше»

считает, что клуб должны запретить игрокам употребления алкоголя.

Экс-игрок «Ливерпуля» выразил такое мнение на фоне новостей о хавбеке «Манчестер Сити» Джеке Грилише, который устроил отпуск в Лас-Вегасе.

«Реакция на статью, которую я написал о на прошлой неделе, была огромной: многие согласились с тем, что ему нужно сдерживаться в своих тусовках, чтобы максимально использовать свой талант, но многие также не согласились.

На самом деле я был потрясен количеством экспертов, профессионалов, бывших профессионалов и болельщиков, которые попали во второй лагерь и которые провели последние несколько дней, наслаждаясь фотографиями с его вечеринки в Лас-Вегасе и поддерживая Джека. Теперь я могу гарантировать ему, что те же самые люди будут разносить его, когда у него будет провал в форме.

Двадцатилетние Дэйвы, которым не терпится похлопать тебя по спине в баре и угостить выпивкой, чаще всего первыми освистывают тебя на играх, поливают в социальных сетях и продают за несколько фунтов, если представится возможность. Я знаю это, потому что я был в его нынешнем положении.

Я знаю, какую травму я пережил из-за собственной наивности, будучи игроком, и я вижу сходство. Ему нужно понять, что он больше не просто Джек, он – достояние общественности, и именно поэтому мое послание остается таким: «Пожалуйста, парень, смени тактику и пойми, что «вознаграждение» за то, что ты делаешь, не очень приятно».

Я бы сказал это любому игроку, чьи тусовочные выходки регулярно попадали на первые полосы газет и сайтов, и я надеюсь, что скоро он прислушается к моему совету. Как бы безумно это ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы на самом деле хотел, чтобы футбольные клубы вообще запретили игрокам употребление алкоголя.

Наука говорит четко – алкоголь серьезно снижает спортивные результаты. Вот почему , и держатся от него подальше. Это не причинило этим троим никакого вреда, не так ли?

Послушайте, я понимаю, что в футболе, где межсезонье короткое, соблазн напиться силен даже для тех, кто почти ничего не пьет в течение сезона. И это нелегко для таких игроков, как Грилиш, Фил Фоден или любого другого молодого британского игрока, потому что напиться и пойти вразнос – это очень большая часть нашей культуры.

Но, возможно, если бы в футболе было введено правило о запрете употребления алкоголя, это могло бы оказать положительное влияние на наше общество в целом. И если водителей грузовиков и механизаторов регулярно проверяют на содержание алкоголя в их организме, почему бы не сделать это с нашими футболистами?

В этом виде спорта есть правила, запрещающие ездить на мотоциклах или заниматься экстремальными видами спорта, так почему бы не добавить к этому еще и выпивку? Потому что, как и наркотики, алкоголь – это токсин, и если ты даже выпьешь пинту или две, особенно если ты к этому не привык, это может негативно сказаться на твоем сне, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на работоспособности.

Я не пытаюсь казаться более святым, чем вы, – я начал наслаждаться выпивкой после игр, когда был в «Ливерпуле», и до сих пор время от времени люблю выпить бокал вина или пинту пива. Но я хотел бы, чтобы мои клубы относились ко мне строже.

Некоторые из вас скажут: «Ты ведешь себя нелепо, Стэн, мы вступаем на территорию неспособности получать удовольствие». Но Ибрагимович, Роналду и Милнер по-прежнему наслаждаются жизнью, и, возможно, нам следует отметить этих парней, а не сосредотачиваться на тех, кто любит веселиться, как это делали мы с Полом Гаскойном.

Футбол должен обратить внимание на интересные данные, связанные с употреблением алкоголя, и он должен быть более строг со своими игроками», – написал бывший капитан «Астон Виллы».

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