Каррагер о новом контракте Салаха: «Он может стать как Роналду, учитывая то, как он следит за собой. Мохамед – легенда «Ливерпуля»

высказался о продлении контракта с .

Нападающий подписал соглашение до 2025 года.

«Учитывая то, как он следит за собой, я думаю, что он может стать как Криштиану Роналду, который все еще забивает голы в Премьер-лиге.

Учитывая образ жизни Салаха, мне кажется, что с большой долей вероятности мы не увидим снижения его показателей в ближайшие три года.

Салах уже легенда «Ливерпуля», и если бы он ушел через 12 месяцев, он все равно остался бы легендой. Такие игроки, как он, Алиссон, ван Дейк, Мане, то, как они изменили лицо «Ливерпуля» вместе с тренером, означает, что все они будут легендами, независимо от того, когда они перейдут в другой клуб и по какой причине они уйдут из клуба.

Я думаю, что болельщики очень благодарны за то, что дали эти игроки. Салах завершит карьеру в «Ливерпуле» в пятерке или шестерке лучших игроков, когда-либо игравших за клуб. Он, безусловно, входит в число лучших игроков «Ливерпуля», и нет никаких сомнений в том, что прямо сейчас он легенда клуба, и, надеюсь, он сможет укрепить эту репутацию в течение следующих трех лет», – сказал бывший защитник «красных».