«Клопп превратил хороших игроков в отличных, Салах стал суперзвездой. Примеры Коутиньо, Вейналдума должны стать уроком для Мо». Каррагер о возможном уходе форварда из «Ливерпуля»

Бывший защитник высказался о форварде Мохамеде Салахе.

«Я очень хочу, чтобы подписал новый контракт, и я считаю, что он должен это сделать. Клопп превратил хороших футболистов в отличных, и Салах входит в их число. Он был очень хорошим футболистом, а стал суперзвездой.

Так же получилось с Вейналдумом, Коутиньо. Был еще Эмре Джан, который, впрочем, не на том же уровне, что остальные. Все эти футболисты подумали, что заслуживали более высокую зарплату, приняли решение сменить команду и уже не играли так, как прежде.

Это должно послужить Салаху уроком. ему подходит, Клопп ему подходит, клуб ему подходит, он стал тут суперзвездой», – сказал Каррагер Sky Sports.

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