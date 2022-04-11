Джейми Каррагер: «Салах потеряет свое наследие в «Ливерпуле», если уйдет. Где сейчас лучше, чем здесь?»

высказался о возможном уходе из «Ливерпуля».

«Я не думаю, что «Ливерпуль» откажется от своего предложения по контракту в данный момент. Но я думаю, что Мо Салах должен быть благоразумен, он и его представители должны понимать ситуацию, в которой они находятся в «Ливерпуле».

Он все равно получит потрясающий контракт. Он играет при одном из лучших тренеров мира, за одну из лучших команд мира. То, что он сделал за последние четыре или пять лет, делает его одним из величайших игроков, когда-либо носивших футболку «Ливерпуля». И я просто думаю, что было бы грустно, если бы он ушел, возможно, в соперничающую команду из этой страны.

Я думаю, что он бы потерял, если хотите, свое наследие в «Ливерпуле». Если посмотреть на то, что случилось с после перехода в «Челси»...

Куда Мо мог бы пойти, где сейчас было бы лучше, чем в «Ливерпуле»? Не думаю, что есть такое место», – сказал бывший защитник Sky Sports.