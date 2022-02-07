Каррагер о Салахе: «Лучший пенальтист никогда не должен бить пятым. Мо не бил пенальти – безумие. С Роналду было то же самое»

Бывший защитник задался вопросом о том, когда лучший игрок команды должен бить в серии пенальти.

Эксперт Sky Sports порассуждал об этом на фоне ситуации в финале Кубка Африки. Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах, который должен был исполнять пятый удар в серии, в итоге вовсе не бил: очередь до него не дошла.

«Вот почему ваш лучший пенальтист никогда не должен бить пятым. не пробил пенальти за в серии пенальти в финале – безумие.

Несколько лет назад то же самое случилось с Роналду в матче Португалии против Испании», – написал Каррагер в твиттере, вспомнив о полуфинале Евро-2012.

«Еще одна глупость – когда команда выигрывает жребий и отдает право первого пенальти. Комментатор сказал, что это произошло в пятницу в матче «МЮ» и «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пенальти)», – добавил экс-игрок сборной Англии.

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