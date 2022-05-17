Салах, де Брюйне, Кейн, Алиссон, Бернарду, Сон – в символической сборной сезона АПЛ по версии Каррагера

Джейми Каррагер составил символическую сборную лучших игроков этого сезона .

Вратарь: Алиссон ( );

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (все – «Ливерпуль»), Жоау Канселу ( );

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Бернарду Силва (оба – «Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Сон Хын Мин, Харри Кейн (оба – ), («Ливерпуль»).

«Он [Матип] был фантастическим. В этом сезоне он был так же хорош, как Вирджил ван Дейк, он был выдающимся, действительно выдающимся. В прошлом сезоне я, говорил, что Рубен Диаш был игроком года. В этом сезоне у него было несколько проблем с травмами.

Я всегда говорю о Фабиньо или Родри, потому что они играют за топ-клубы и хороши в разрушении.

Я просто думаю, что Деклан Райс напоминает мне старомодного полузащитника, который играет в паре. Он напоминает мне Роя Кина. Он не просто опорный полузащитник, он двигается вперед с мячом. Он больше, чем просто игрок, который сидит в обороне», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам